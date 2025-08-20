6 Şubat merkezli depremlerin ardından Türkiye'de deprem uygulamalarının kullanımında ciddi bir artış görüldü.

Android ve iOS'ta 10 milyondan fazla kişinin indirdiği Deprem Ağı uygulamasından atılan yanlış bildirim yürekleri ağza getirdi.

AFAD verilerine göre; Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde, 01.14'te ise 3.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Ancak Deprem Ağı uygulamasından gelen bildirim "tahmini 5.5" olarak milyonlarca kullanıcıya gönderildi.

Sosyal medyada vatandaşlar bildirim nedeniyle uygulamaya tepki gösterirken birçok kullanıcı uykudan uyandığını söyledi.

10 milyon kişinin kullandığı uygulamada sadece 1 kişiye gelen bildirimde dahi kendisinden önce 500 bin kişiye aynı bildirimin gittiği detayları yer alıyor.

İşte o bildirim:

Vatandaşlar söz konusu bildirime sosyal medyada şu sözlerle yanıt verdi:

-"Deprem ağı olur olmadık yerde bildirim veriyor delirmeme şu kadar kaldı"

-"deprem ağı hissettiğim depremlere bildirim göndermezken hissedilmeyene 5.5 diye bildirim atıyorsun"

-"Bursa hiç hissedilmedi ama deprem ağı bangır bangır uykudan uyandırdı, bildirim kapalı olmasına rağmen !!!!"

-"Deprem ağı uygulamasını siliyorum sürekli sesli bildirim veriyor depremden daha çok korkuyorum"

-"geçmiş olsun tabi ama deprem ağı 4.3luk depremi 5.5 diye bildirim yollayıp gece gece herkesi neden panik atak geçirtiyosun"

-"Deprem ağı uygulaması 5.5 olarak bildirim yolluyor, her olan depremden sonra, kafasina göre 1,2 de o ekliyor"

-"deprem ağı 3.8 i nasıl 5 ölçtün hadi ölçtün niye bildirim yolluyosun 5.5 üstüne ayarlıydı yine şu sesle uyandık ya"

12 HAZİRAN'DA DA AYNISI OLMUŞTU

Uygulama, daha önce de 12 Haziran gecesi 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak duyurmuştu.