Bir kadının, eşinin attığı tek bir mesajla aldatıldığını öğrenmesi sosyal medyada gündem oldu. Adam, başka birine göndermek istediği mesajı yanlışlıkla eşine yollayınca gerçek ortaya çıktı. 'KARIM MEMLEKETE GİDİNCE HABER VERİCEM' Olay, kadının telefonuna gelen “Karım memlekete gidince sana haber vericem” mesajıyla başladı. Mesajı okuyan kadın, eşine 'Anlamadım??? Kime yolluyordun mesajı' karşılığını verdi. 'YANLIŞ ANLADIN' Adamın ise karısına “Yanlış anladın, evi boyatmayı konuşuyorduk. Sen yokken halletmek istedim” karşılığını vererek kendisini savundu.

