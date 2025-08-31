İktidarın, ‘Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi’ sloganıyla 2018’de başkanlık sistemine geçirdiği Türkiye’de o günden bu güne hem antidemokratik uygulamalar hem de ekonomik kriz derinleşerek sürüyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, Türkiye, bu krizin yeni bir yüzüyle karşılaştı. Okul alışverişi cep yaktı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ilkokula giden bir öğrencinin 2018 ve 2025 yılları arasındaki okul maliyetini hesapladı. Buna göre başkanlık sitemi döneminde, okul harcamaları yüzde 1.074 artışla 79 bin 256 liraya çıktı. En büyük artışın kırtasiye alışverişinde gerçekleştiğini söyleyen Akay, “En temel kırtasiye alışverişi 2018 yılında 130 lirayken, bugün 2 bin 394 liraya yükseldi. Temel giyim masrafı 2018’de 337 lirayken, bugün 4 bin 250 liraya fırladı” dedi.

‘VELİLER ÇARESİZ KALDI’

Artık kalem, defter almanın lüks olduğunu belirten Akay, şöyle konuştu: “Öğrenciyi doyurmayan küçük beslenme menüsü 2018’de 2 bin lirayken bugün 17 bin 712 liraya çıktı. Servis ücretleri ise 2018’de 4 bin 275 liraydı, bugün 54 bin 900 liraya çıktı. 7 yılda; kırtasiye harcamaları yüzde 1.732, giyim masrafı yüzde 1.158, ulaşım masrafı yüzde 1.184, beslenme harcaması yüzde 781 oranında arttı. Bir öğrencinin okul maliyetinin son bir yılda yüzde 42, son 7 yılda ise yüzde 1.074

oranında arttığını tespit ettik. Eğitim yanlış ekonomi politikaları nedeniyle lüks hale geldi, veliler çaresiz, öğrencimiz umutsuz. Veliler çocuklarını okutabilmek için her gün yeni bir fedakarlık yapmak zorunda kalırken, iktidar sahipleri hâlâ lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Artık kalem, defter bile lüks oldu” dedi.

Servis zamları devam ediyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala bir ilde daha servis fiyatlarına zam geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Trabzon Servis Araçları Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. 0-1 kilometre arası ücret 1.965 TL’den 2.350 TL’ye, en uzun mesafe olan 13-15 kilometre için ise ücret, 3.540 TL’den 4.250 TL’ye yükseldi. Personel servislerinde en düşük ücret 2.250 TL’ye çıkarıldı.