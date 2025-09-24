Kanarya Adaları’nın en göz alıcı noktalarından biri olan Fuerteventura, 210 kilometrelik uzunluğu, 150’den fazla beyaz kumlu plajı ve yıl boyu süren güneşiyle biliniyor. Rüzgar sörfünden tüplü dalışa kadar birçok sporun gözdesi olan ada, yunusların ve deniz kaplumbağalarının uğrak noktası. Ancak bu turistik cennette öyle bir doğa harikası var ki sadece şanslı ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.

SADECE BİRKAÇ SAAT VAR

Fuerteventura’nın doğu kıyısındaki Caleta de Fuste’de, milyonlarca yıl süren Atlantik dalgalarının aşındırmasıyla volkanik bazaltın arasında kristal berraklığında doğal bir havuz oluşuyor. Gelgitin çekildiği saatlerde ortaya çıkan bu büyüleyici havuz, siyah volkanik taşların arasında parlayan turkuaz rengiyle görenleri büyülüyor. Ancak yalnızca birkaç saat içinde yükselen deniz, bu havuzu tamamen yutarak hiçbir iz bırakmıyor.

ÇOĞU ZİYARETÇİ BİLMİYOR

Adanın en yoğun turistik bölgelerinden birine yalnızca birkaç metre uzaklıkta olmasına rağmen bu gizli havuz, çoğu turistin gözünden kaçıyor. Bölgeyi yürüyüş turlarında gezdiren rehberler, “İnsanlar buraya plaj için geliyor, böyle bir yerin varlığından bile habersizler” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR KAYBOLUYOR

En önemli detaysa zamanlama. Yanlış saatte giderseniz doğal havuz çoktan denizin içinde kaybolmuş oluyor. Bu doğal havuzu özel kılan şey, kalıcılıktan uzak olması. Ziyaretçiler, doğanın ritmine ayak uydurarak yalnızca birkaç saatliğine ortaya çıkan bu manzarayı izleyebiliyor.