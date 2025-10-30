Daily Mail'in haberine göre; St. Lucie County Şerif Ofisi, 25 Ekim’de gelen çok sayıda şikâyetin ardından harekete geçti. Yapılan incelemede, Daniel Harrisson, Donald Knapp, Gaetane Lambert, Steven Marhenke, Elmer Quandt ve Nicolas Ramos isimli kişilerin uygun olmayan şekilde çıplak halde bulundukları belirlendi. Şerif ofisi bu kişileri “açıkta cinsel organ teşhiri” ve “müstehcen teşhir” suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta, Blind Creek Beach adlı resmi “nude-optional” (isteğe bağlı çıplaklık) sahili bulunuyor. Ancak bu bölge şu anda geçici bir yenileme çalışması nedeniyle kapalı. Yetkililer, bu durumun bazı nudistlerin alternatif alanlar arayarak kamu düzenini bozmasına neden olduğunu ifade etti.

Yetkililer Eylül ayından bu yana bu bölgeyi daha sıkı denetlemeye başladı. Yaya ve ATV devriyeleri ile sınırların net şekilde belirtildiği plaj alanlarında çıplaklık kurallarına uymayanlara uyarı yapılıyor ve gerektiğinde cezai işlem uygulanıyor. Şeriflik, plaj dışına çıkan çıplak ziyaretçilerin kamu alanlarında mutlaka üzerlerini örtmeleri gerektiğini hatırlattı.

PARA CEZASI DA VAR

Florida yasalarına göre kamuya açık alanlarda cinsel organ teşhiri bir kabahat suçu sayılıyor ve suçlu bulunan kişiler bir yıla kadar hapis ve bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

Olay kamuoyunda geniş yankı buldu. Bazı bölge sakinleri yetkililerin müdahalesini desteklerken, bazıları ise cezaların aşırıya kaçtığını savundu. CBS 12 kanalına konuşan bir kişi, “Kimin ne şikâyet ettiğini bilmiyorum. Bence bu kadar büyütülecek bir şey yoktu,” derken; bir başkası, “Çocuklu aileler burada olabilir, tabelada da kıyafet zorunluluğu yazıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.