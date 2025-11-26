İnternet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'daki hesabını açan Chris Reynolds, bir anda ekranında 92 katrilyon dolar gördü. Böylece Elon Musk, Jeff Bezos gibi dünyanın tüm zenginlerini fersah fersah geride bırakarak tarihin en zengin insanı haline geldi. Ancak bu zenginliği pek de uzun sürmedi.

TARİHE GEÇEN ANLIK ZENGİNLİK

O gün Reynolds, hesabına giriş yaparken en fazla birkaç yüz dolar görmeyi bekliyordu. Zira bugüne kadar PayPal hesabında gördüğü en yüksek miktar da online satış sitesi üzerinden BMW lastiklerini satarak elde ettiği 1.000 dolardan fazlası değildi.

Ancak bu kez ekranında "92.233.720.368.547.800 dolar" yani 92 katrilyon dolar belirdi.

Reynolds'ın hesabındaki rakam, o dönem dünyanın en zengini olan Carlos Slim'in 67 milyar dolarlık servetini toz zerresi gibi gösteriyordu.

"ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Reynolds panikledi, ilk anda yaşadıklarını "Önce katrilyonlarca dolar borçlandığımı sandım. Büyük bir şok yaşadım, ne olduğunu anlamadım" diye anlattı.

CNN'e konuşan Reynolds, "Belki de birileri benimle dalga geçiyordu. Şaka bir yana, kendimi kısa süreliğine de olsa zengin gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

PayPal ise sistemsel bir hata olduğunu tespit edip bakiyeyi hemen kaldırdı ve Reynolds'tan, "Bu net bir hataydı ve Bay Reynolds'ın bunu anlayışla karşılamasından dolayı memnunuz" sözleriyle özür diledi.

Şirket daha sonra Reynolds'a jest olarak onun seçeceği bir hayır kurumuna bağış yapmayı da teklif etti.