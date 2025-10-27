Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zekayı kullanarak ülke genelinde denetim yaptığı Mekansal Veri Analizi Sistemi (MEVA) sayesinde 1.2 milyar lirayı aşkın vergi topladı. Yapay zekanın risk tespit edip Maliye’nin mektup gönderdiği her 100 mükelleften 52’si kayıtlarını düzeltip kaçırdığı vergiyi ödemek zorunda kaldı. Yapay zekalı MEVA sisteminin risk tespit ettiği 78 bin 317 mükellefe mektup gönderildi. Mektupta mükellefe, “Beyanlarınız ile tespit ettiğimiz değerler arasında fark var. Farkı izah edin” denildi.

Yaklaşık 41 bin mükellefin kaydını düzeltmesiyle 58 milyar liralık matrah farkı ortaya çıktı. Yapılan hesaplamaların sonucunda bu mükelleflere toplam 1.2 milyar lira vergi borcu çıkardı. 41 bine yakın mükellef kişi başına ortalama 29 bin 412’şer lira vergiyi ödeyip denetimden kurtuldu.