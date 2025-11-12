Nvidia hisseleri yılbaşından beri yüzde 180 yükseldi, şirketin değeri 3,5 trilyon doları aştı. Öte yandan OpenAI’nin yıllık masrafı 15 milyar doları buldu ama hala kar açıklamadı. Anthropic 8 milyar, Elon Musk’ın xAI’si 6 milyar dolar daha yatırım aldı. Yatırımcılar “Bu kadar para nereye gidiyor?” diye sormaya başladı.

"Dot-com balonu gibi"

Goldman Sachs stratejisti Peter Oppenheimer, “Şirketler kâr etmeden milyarlarca dolar harcıyor. Bu sürdürülemez” dedi. Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller da “Nvidia’nın değeri çok yüksek, AI şirketleri hala zarar yazıyor” diyerek endişesini dile getirdi. MIT profesörü Daron Acemoğlu ise daha sert: “AI’nin ekonomiye katkısı abartılıyor. 2030’a kadar küresel GSYH’ye etkisi yüzde 1’i geçmeyecek.”

“Beklentiler Gerçeklerden Büyük”

MIT profesörü Daron Acemoğlu, yapay zekânın “ekonomik büyümeye katkısının abartıldığını” savunuyor. Ona göre, teknolojik sıçrama gerçek olsa da verimlilik artışı beklenen düzeye ulaşmadı. Yani sorun teknoloji değil, ekonomik beklentilerin irrasyonel biçimde büyümesi olabilir.

Öte yandan Microsoft CEO’su Satya Nadella, bu dönemi “internet kadar büyük bir devrim” olarak tanımlıyor.

"İnternet kadar büyük bir devrim"

Microsoft CEO’su Satya Nadella: “AI, internet kadar büyük bir devrim. Bugünkü harcamalar geleceğin altyapısı.”

Nvidia’nın patronu Jensen Huang ise “Talep gerçek, her sektör AI’ye geçiyor. Bu bir balon değil, yeni sanayi devrimi” diyor.

SoftBank’ın efsanevi yatırımcısı Masayoshi Son da Nvidia hisemun hisselerini 5,83 milyar dolara satıp OpenAI’ye 3 milyar dolar daha yatırdı: “Karımız 19 milyar dolar, AI’ye güveniyoruz.” dedi

2026 gerçeklerin ortaya çıkacağı yıl mı?

Uzmanların çoğu, 2026’yı kırılma noktası olarak görüyor.

Eğer yapay zeka şirketleri gerçek gelir üretmeye başlarsa, bu yeni bir ekonomik çağın başlangıcı olabilir.

Ancak yatırımların geri dönüşü sınırlı kalırsa, 2000’lerdeki internet balonuna benzer bir çöküş kaçınılmaz görünüyor.

Yapay zekâ, insanlığın bilgi üretim biçimini değiştiriyor. Ancak bu dönüşümün ekonomik karşılığı henüz tam netleşmiş değil.

Önümüzdeki iki yıl, “balon” mu yoksa “devrim” mi yaşadığımızı gösterecek.