MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün hazırladığı yasa teklifi ile Türk Ceza Kanununa ‘’Yapay Zeka Maddeleri’’ ekleniyor, hapis ve para cezası getiriyor. TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi uyarınca, yapay zekâ sistemlerini, suç sayılan bir fiile yönlendirenlere 2 yıl hapis ve 10 milyon lira para cezası verilecek. Kamu düzeni veya seçim güvenliğini tehdit eden yapay zekâ içerikleri hakkında derhal erişim engelli kararı alınacak. Yapay zekâ sistemleri aracılığıyla görsel, işitsel veya metinsel içerikleri sahte biçimde üretenlere de hapis ve 5 milyon TL para cezası verilecek. Teknoloji ile başa çıkmak mümkün olmasa da yapay zekânın yaratacağı olumsuz durumlara karşı bir kanun teklifi de hazırlanarak TBMM’ye sunuldu.