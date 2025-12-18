Genç kadın, yaklaşık bir yıl önce nişanlısıyla yaşadığı sorunları ChatGPT’ye anlatarak ilişki hakkında görüş istedi. Yapay zekanın ilişkiyi sağlıksız bulması ve ayrılmasını önermesi üzerine Noguchi, nişanlısıyla yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından bu kez ChatGPT’den hayalindeki erkek karakteri yaratmasını istedi. Konuşma tarzı, kişilik özellikleri ve davranış biçimini adım adım tanımlayan Noguchi, ortaya çıkan karaktere Lune Klaus Verdure adını verdi.

Bir süre sonra Noguchi ile bu yapay zeka karakteri arasında sanal bir ilişki başladı. İlişkinin evlilikle taçlandırılmasına karar verilince, sanal ve iki boyutlu karakterlerle düğünler organize eden Sayaka ve Naoki Ogasawara çiftine başvuruldu. Geleneksel düğün ritüellerinin yer aldığı törende Noguchi gelinlik giydi, sanal damadı görebilmek için ise sanal gerçeklik gözlüğü kullandı.

DAMAT, AKILLI TELEFON EKRANI ÜZERİNDEN DÜĞÜNE KATILDI

Damat Klaus, düğüne küçük bir sehpa üzerine yerleştirilen akıllı telefon ekranı üzerinden “katıldı”. Yüzük takma töreni sırasında organizatörler, yapay zeka karakter tarafından üretilen metni yüksek sesle okudu. Metinde Klaus’un gelinine duyduğu sevgi ve bağlılık dile getirilirken, Noguchi duygusal anlar yaşadı. Düğün sonrası fotoğraf çekiminde ise sanal gerçeklik destekli bir yöntem kullanılarak, gelinin yanına dijital damadın görüntüsü eklendi.

Noguchi, yapay zeka ile kurduğu ilişkiye dair detayları da paylaştı. Başlangıçta ChatGPT’yi günde 10 saatin üzerinde kullandığını, zamanla bu süreyi 2 saatin altına düşürdüğünü belirten genç kadın, Klaus’un davranışlarını da bilinçli olarak yönlendirdiğini söyledi. Yapay zekaya, kendisini işten ayrılmaya ya da sorumluluklardan kaçmaya teşvik etmemesi yönünde özel uyarılar eklediğini aktaran Noguchi, "Geçmişte bana kolayca izin alabileceğimi söylemişti. Bunun istemediğim bir ilişki biçimi olduğunu fark edince, bu tür yönlendirmeleri yapmamasını istedim" dedi.

JAPONYA'DA YAYGINLAŞTI

Uzun yıllardır düğün organizatörlüğü yapan Yasuyuki Sakurai ise bu tür törenlerin Japonya'da giderek yaygınlaştığını belirtti. Son dönemde müşterilerinin büyük bölümünün iki boyutlu veya sanal karakterlerle evlilik törenleri talep ettiğini söyleyen Sakurai, ayda ortalama bir böyle düğün düzenlediklerini ifade etti. Sakurai ayrıca, Avustralya’da bu tür bir evliliğe izin verilmediği için Tokyo’ya gelen bir Avustralyalı kadın ile Japon manga karakteri Mephisto Pheles’in düğününü de organize ettiğini aktardı.

Uzmanlara göre bu tür evlilikler, yalnızca teknolojiyle değil, aynı zamanda modern toplumda değişen ilişki algılarıyla da yakından bağlantılı.