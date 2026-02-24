ABD’li teknoloji devi IBM’in hisseleri, yapay zeka girişimi Anthropic’in açıklamaları sonrası sert satış baskısıyla karşılaştı. Hisseler yüzde 13,15 değer kaybederek 223,35 dolara geriledi. Bu düşüş, 18 Ekim 2000’den bu yana kaydedilen en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

CLAUDE CODE AÇIKLAMASI SATIŞLARI ARTIRDI

Anthropic, blog yazısında geliştirdiği Claude Code aracının, IBM ana bilgisayarlarında yaygın şekilde kullanılan COBOL sistemlerini modernize edebileceğini duyurdu.

Şirket açıklamasında, “Bir COBOL sistemini modernize etmek geçmişte iş akışlarını haritalamak için yıllarca çalışan danışman ekipleri gerektiriyordu. Claude Code gibi araçlar, bu sürecin en zahmetli kısmı olan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebilir” ifadelerine yer verdi.

COBOL IBM EKOSİSTEMİNDE TEMEL

COBOL programlama dili, özellikle bankacılık, sigorta ve kamu sistemlerinde IBM ana bilgisayarları üzerinde yaygın şekilde kullanılıyor. Bu alan, uzun yıllardır IBM’in kurumsal gelir yapısının önemli bileşenlerinden biri olarak görülüyor.

Anthropic, yapay zeka destekli araçlarla ekiplerin COBOL kod tabanlarını yıllar yerine birkaç çeyrek içinde modernize edebileceğini savundu.