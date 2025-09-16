Yapay zekâ yatırımlarında artan heyecana rağmen, sektörün geleceğine dair temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor. OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, yapay zekânın internet gibi devrimsel bir dönüşüm yaratacağını söylerken, aynı zamanda piyasada ciddi bir balonun oluştuğunu ve bunun büyük kayıplara yol açacağını ifade etti.

"HEM DÖNÜŞÜM HEM BALON AYNI ANDA MÜMKÜN"

The Verge’in “Decoder” podcastine konuk olan Taylor, “Yapay zekâ ekonomiyi dönüştürecek, tıpkı internet gibi büyük ekonomik değer yaratacak. Ama aynı zamanda bir balonun içindeyiz ve birçok insan çok para kaybedecek. İkisi aynı anda doğru olabilir” dedi.

OpenAI CEO’su Sam Altman da geçtiğimiz ay benzer bir uyarıda bulunmuş, “Birileri olağanüstü miktarda para kaybedecek, kim olduğunu bilmiyoruz. Ama aynı zamanda büyük kazananlar da olacak” ifadelerini kullanmıştı.

"DOTCOM BALONUNA BENZİYOR"

Taylor ve Altman, yapay zekâya yönelik aşırı beklentilerin teknoloji şirketlerini olduğundan fazla değerli gösterdiğini, bunun da dotcom balonuna benzer sonuçlar doğurabileceğini belirtti. 2000 yılında dotcom balonunun patlaması, küresel piyasalarda yaklaşık 5 trilyon dolarlık kayba yol açmıştı.

Apollo Global Management Başekonomisti Torsten Sløk, S&P 500’deki en büyük 10 şirketin bugün, 25 yıl önceki dotcom döneminden daha fazla değerlenmiş olduğunu söylerken; Alibaba Başkanı Joseph Tsai ve C3.ai CEO’su Tom Siebel de son bir yılda benzer uyarılar yapmıştı.

BALONDAN KAZANANLAR DA ÇIKTI

Taylor, internet balonundan sonra Amazon ve Google gibi devlerin ortaya çıktığını hatırlatarak, “Pets.com ve Webvan gibi şirketler iflas etti ama Amazon ve Google, dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Bu yüzden balonun kazananlarını iyi okumak önemli” diye konuştu.

Amazon’un hisseleri 2000 yılından bu yana yaklaşık %15.000 değer kazanırken, Google da 2,9 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en güçlü teknoloji devlerinden biri oldu.