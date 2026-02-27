UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool eşleşmesine dair flaş bir tahminde bulundu. Opta, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool eşleşmesini binlerce kez simüle etti ve sonuçlarını paylaştı. Buna göre sarı-kırmızılıların dev rakibini eleme ihtimaliyle birlikte, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri şöyle oluştu:

Buna göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyip adını çeyrek finale yazdırma ihtimali yüzde 17.7 olarak verildi. Galatasaray'ın yarı finale çıkma olasılığı yüzde 3.4, finale yükselme ihtimali yüzde 0.9, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma olasılığı ise yüzde 0.2 olarak belirlendi.