Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesinin ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray oldu. Heyecanla beklenen kura çekimi öncesi yapay zeka, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kura çekimini simüle etti ve muhtemel eşleşmeleri belirledi.

HER TORBADAN 2 RAKİP

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Bu akşam (28 Ağustos) Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek kura öncesi yapay zeka çarpıcı bir tahminde bulundu. Her torbadan 2 takımla karşılaşacak ve toplamda 8 maç oynayacak temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri heyecanla beklenirken yapay zekanın kaç doğru tahminde bulunacağı da merak konusu.



İşte yapay zekanın belirlediği tahmini kura sonrası rakipler:

1. Torba tahmini rakipleri: Real Madrid, Paris Saint-Germain

2. Torba tahmini rakipleri: Arsenal, Juventus

3. Torba tahmini rakipleri: Napoli, Ajax

4. Torba tahmini rakipleri: Newcastle United, Athletic Bilbao

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.