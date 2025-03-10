Araç, İngiltere merkezli Ninja Theory’nin Bleeding Edge oyunundan elde edilen yüz binlerce saatlik oyun görüntüsü ve kontrol girişleriyle eğitildi. Muse, bu verileri kullanarak oyunun gerçeğe yakın sahte oynanış görüntülerini üretebiliyor ve geliştiricilere yeni mekaniklerin nasıl görüneceğini deneme imkânı sunuyor.

Ancak Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer’ın Muse’nin klasik oyunları taklit ederek modern sistemlerde çalıştırabileceğine dair yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. Microsoft’un genel CEO’su Satya Nadella da bir podcast yayınında Muse’nin AI tarafından üretilmiş oyunlar için bir temel oluşturabileceğini öne sürdü. Ancak şu an için Muse herhangi bir oynanabilir oyun oluşturamıyor; sadece var olan bir oyunun yapay zeka tarafından üretilmiş sahte oynanış videolarını üretebiliyor.

New York Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörü olan Julian Tongelius, Muse gibi araçların oyun motorlarının karmaşıklığını aşmak için faydalı olabileceğini ancak büyük sınırlamaları olduğunu belirtiyor.

Google, GameNGen projesi kapsamında Doom oyununu bir oyun motoru olmadan çalıştırabilen bir AI geliştirmişti. Ancak bu tür sistemlerin tutarlılığı büyük bir sorun; zamanla AI’nın oyunda var olmayan unsurları “hayal etmeye” başladığı görüldü. Microsoft, Muse ile bu sorunu çözdüğünü iddia etse de bu modelin yalnızca belirli oyunlar için eğitildiği ve çok büyük miktarda veriye ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor.

AI destekli oyun geliştirme sürecine yönelik bu yeni teknolojiler büyük ilgi uyandırsa da henüz geniş ölçekli oyun yapımı için yeterli değil. Muse gibi bir sistemin bağımsız veya tek oyunculu oyunlarda kullanılmasının pratik olmadığı ve geliştiricilere gerçek bir hız kazandırmadığı belirtiliyor.

Oyun tasarımcısı ve AI Guys şirketinin kurucusu Ken Noland, “Bu teknolojinin teknik olarak önemli bir atılım olduğunu kabul ediyorum, ancak henüz belirli bir kullanım alanı bulamadı. Muse, sadece belirli sahneleri görselleştirmek için faydalı olabilir ama oyun geliştirme sürecindeki büyük sorunları çözmüyor” diyor.

Sonuç olarak, AI tarafından üretilmiş oyunların geleceği hala belirsiz. Google, kısa süre önce Genie 2 adlı, oynanabilir dünyalar oluşturabilen bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Ancak Microsoft’un Muse aracı şimdilik yalnızca oyun geliştirme sürecinde destekleyici bir araç olarak kalıyor.

New York Üniversitesi’nden Tongelius, “Satya Nadella’nın söylediklerini nazikçe, gelecekte mümkün olabilecek şeyler olarak yorumlamayı tercih ederim” diyerek AI ile tam anlamıyla oluşturulmuş oyunların henüz ufukta görünmediğini belirtiyor. Ancak yapılan bu çalışmalar, AI destekli oyun geliştirmenin temellerini atmaya devam ediyor.