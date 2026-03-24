Teknoloji devi Amazon’un bulut bilişim birimi Amazon Web Services (AWS), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede devam eden çatışmalar ve insansız hava aracı (İHA) hareketliliği sebebiyle Bahreyn operasyonlarında yeniden hizmet kesintileri yaşandığını bildirdi.

"PERSONEL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Konuyla ilgili CNBC’ye açıklamalarda bulunan bir AWS sözcüsü, yerel yetkililerle koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Kurtarma çalışmalarımız boyunca personelimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyoruz," ifadelerini kullandı. AWS, olası risklere karşı müşterilerine uygulamalarını alternatif AWS bölgelerine taşıma tavsiyesinde bulunurken, çok sayıda kullanıcının geçiş işlemlerine şimdiden destek verildiğini kaydetti.

TESİSLER DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

Bu son gelişme, bulut sağlayıcısının Mart ayı başında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran kaynaklı çatışmalar nedeniyle bildirdiği kesintilerin ardından geldi.

Şirketten alınan bilgilere göre, Mart ayı başındaki saldırılarda;

BAE'de: İki AWS tesisi doğrudan dronlar tarafından vuruldu.

Bahreyn'de: Tesislerin yakınına isabet eden bir İHA saldırısı binalarda fiziksel hasara yol açtı.

BÖLGESEL HİZMETLERDE AKSAMALAR SÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu aksaklıklar, BAE genelindeki pek çok dijital uygulama ve servisin çevrimdışı kalmasına neden olmuştu. İran’ın İsrail ve ABD’ye yönelik misilleme operasyonları kapsamında komşu ülkelere yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürmesi, bölgedeki teknoloji altyapısı üzerindeki baskıyı artırıyor.