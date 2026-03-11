Yayımlanan bir çalışmaya göre iş hayatında yapay zekanın kullanılmasının zihni yorduğu ve 'beyin yanması' olarak adlandırılan bir bilişsel rahatsızlığı ortaya çıkardığı belirlendi. ABD'de gerçekleştirilen çalışmaya göre yapay zeka araçlarını kapsamlı şekilde kullanmanın beyne ciddi şekilde zarar verebildiği belirlendi.

ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYDU

ABD'de Harvard Business Review'den araştırmacı ekibi farklı sektörlerde çalışan 1500'den fazla kişiyle anket yaparak üretkenliği artırmak ve daha yüksek performans almak için iş yerinde yapay zeka kullanan kişiler arasında kaygı verici sonuçları ortaya koydu.

Araştırmacılar anket sonucunda yapay zekanın kapsamlı şekilde kullanılmasının zihinsel yorgunluğa neden olduğunu ve bunun görevlere odaklanma konusunda ciddi problemler doğurduğunu gözlemledi. Çalışmacılar yapay zeka araçlarını bilişsel kapasitenin dışında kullanmanın veya kontrolünü sağlamanın neden olduğu zihinsel yorgunluğu tabir etmek için 'beyin yanması' tabirini kullandı.

ZİHİNSEL BİR SİS

Ankete katılan bireylerin kendileri için belirttikleri semptomlar arasında baş ağrısı, karar verme mekanizmasında yavaşlama ve zihinsel bulanıklığa neden olan bir 'sis' hissi bulunuyor. Bazı katılımcılar sen yapay zekayı kapsamlı şekilde kullanmanın sürekli gir-çık yapma nedeniyle 'zihinsel bir akşamdan kalmalık' hissi verdiğini belirtti.

ZİHİNSEL BİR PARAZİT

Independent Türkçe'de yer alan makaleye göre araştırmaya katılan kıdemli bir mühendislik müdürü bu deneyim için ''Sanki kafamda bir düzine tarayıcı sekmesi açıktı ve hepsi dikkatimi çekmek için yarışıyordu... Düşünme yeteneğim bozulmamıştı, sadece gürültülüydü; tıpkı zihinsel parazit gibi. Sonunda beni bu durumdan kurtaran şey, sorunu çözmekten ziyade araçları yönetmeye daha çok çaba harcadığımı fark etmem oldu.'' diyor.

EN ÇOK ETKİKENEN MESLEKLER

Beyin yaması olarak tabir edilen yapay zekanın neden olduğu zihinsel rahatsızlığın en çok etkilendiği meslek gruplarından biri pazarlama oldu. Katılımcıların 4'te 1'inden fazlası bu sorunu yaşadığını aktardı. En çok etkilenen diğer meslek grupları ise insan kaynakları, finans ve yazılım geliştirme bölümleri oldu.

Araştırmacılar ş yerine yapay zeka kullanımı yüksek bireylerin daha sık hata yaptıklarını belirtti. İstatistiklere göre yapay zeka kullanan bireyler arasında beyin yanması yaşayanların yaşamayanlara kıyasla küçük ve büyük hata ölçümlerinde yüzde 11 ve yüzde 39 gibi daha yüksek puanlar aldıkları aktarıldı.