Sosyal medya ve basında yer alan haberlerden yola çıkılarak yapılan yapay zeka araştırmasına göre Türkiye’nin en tehlikeli şehir ve mahalleleri listesinde, Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi yer aldı. Zaman zaman kavga ve silahlı çatışmaların yaşandığı ve narkotik operasyonlarının düzenlendiği mahallede yaşayanlar, araştırma sonucu hakkında fikir ayrılığına düştü. Bazıları mahallenin güvenli olduğunu söylerken, bazıları da araştırmanın doğruluğunu ifade etti.

"BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM"

Şükrücan Şengül (23), çocukluğunun geçtiği mahalleden başka yerde yaşayamayacağını belirterek, “Bizim mahallemiz çok tehlikeli, her an her şey olabilir. Tarlabaşı, Çinçin ya da Bursa’da yeni çıkan bir mahalleymiş; kimse bize yetişemez. Şu an sakin ama bir ara sokağa girdiğiniz zaman çok şey görebilirsiniz. Her dakika olay var, polis araçları eksik olmaz. Mahallemizi kötü tanıtıyorlar ama biz seviyoruz” diye konuştu.

"DOĞRU BİR TESPİT"

Tarık Keser (23) ise araştırmanın doğru tespit olduğunu belirterek, “Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi dediğin zaman bir duruluyor. Dıştan görüldüğü gibi değil, içine girince anlarsın ne olduğunu. Buraya dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Burada hayat her zaman güzeldi. Şu anda da çok güzel. ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi ama abartıyorlar, o kadar da kötü bir mahalle değil. İnsanlar kendi hallerindeler. Biz burada birbirimize dost değil, kardeş deriz” ifadelerini kullandı.

"BURADA HERKES BİR BİRİYLE YARDIMLAŞIR"

Perişan Yeter ise mahallelerinin güzel olduğunu anlatarak, “Mahallemizi kötülüyorlar ama burası çok güzel. Burada herkes birbiriyle yardımlaşır. Mahallenin adını boşuna çıkarmışlar. Tamam, ben doğdum doğalı adım gibi perişanım ama kapımız herkese açık. Gelip çayımızı içebilirsiniz, yemeğimi yiyebilirsiniz. Burası hiçbir zaman kötü olmadı, şimdi de değil” dedi.

Mahallede 19 yıldır esnaflık yapan Şükrü Şengül (45) de insanlarının dört dörtlük olduğunu ve mahalleye haksızlık yapıldığını ifade ederek, “Mahallemize kötü diyorlar ama bunlar hep kulaktan dolma bilgiler. Yıllardır burada yaşıyorum, esnaflık yapıyorum. Eskiden çatışmalar yaşanıyordu ancak şu an öyle bir şey yok. Bu algıya sahip olanlar gelip, burada misafirperverliği görsünler. Kimseye karışmazsan, sana da bir şey yapmaz. Sen kimsenin tavuğuna ‘Kışt’ demezsen, kimse de sana ‘Kışt’ demez” diye konuştu.

VALİ KÖŞGER: TANITMA EKSİKLİĞİMİZ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapay zekaya göre Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri listesinde yer alan Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi ile ilgili zannedildiği gibi bir durum olmadığını söyledi. Bu konuda farklı anket ve araştırmaların olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Aslında bu durum, geçmişten bu yana söyleyegeldiğimiz kent imajıyla ilgili. Adana'yı, olumlu yönlerini öne çıkararak tanıtmamız lazım. Tanıtma eksikliğimiz olduğu anlaşılıyor. Bu noktada yeni bir hareketlenmeye gireceğiz inşallah" diye konuştu.

"ADANA'YA GELİN"

Vali Köşger, "Bu ankete katılan veya araştırmaya fikir verenlerin gelip, Adana'yı görmelerini istiyorum. Dışarıda, kafalarda oluşan bir Adana algısı var. Bir de geldiklerinde, yerinde gözlemledikleri bir Adana var. Herkes Adana'yı yerinde gördükten sonra kafalarında oluşan imajın yanlış olduğunu, Adana'nın aslında zannedildiği gibi bir şehir olmadığını söylüyor" dedi.