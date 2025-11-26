Yapay zekanın Türkiye ile ilgili tespitleri Adanalıları kızdırdı. Daha önce Yüreğir’deki 19 Mayıs Mahallesi’ni “Türkiye’nin en tehlikeli mahallelerinden biri” olarak gösteren yapay zeka, şimdi de tartışmayı büyütecek yeni bir değerlendirme yaptı.

“TÜRKİYE’DE YAŞANMASI EN ZOR İLÇE” OLARAK YÜREĞİR’İ İŞARET ETTİ

Son yayımlanan analizlerde yapay zekâ, bu kez Türkiye’de yaşanması en zor ilçe olarak Adana’nın Yüreğir ilçesini gösterdi. Bu sonuç, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

ADANALILAR TEPKİ

Adana’nın farklı ilçelerinden birçok kullanıcı, yapay zekâ modelinin tüm Yüreğir’i tek bir kategoride değerlendirmesini eleştirerek, 'İlçenin her mahallesinin aynı sosyoekonomik koşullara sahip olmadığını, Sonuçların genelleme içerdiğini, Değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını' vurguladı.

Bazı kullanıcılar ise yapay zekâ değerlendirmesinin, bölgedeki sorunların görünür olması açısından dikkat çekici olduğunu savundu.

“TÜRKİYE’NİN EN YAŞANABİLİR İLÇESİ” MUĞLA'DAN

Yapay zekânın listesinde Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi olarak Muğla’nın Datça ilçesi seçildi. Sonuç, Datçalılar arasında memnuniyetle karşılandı. Ünlü şair Can Yücel’in “sevdiğim yer” diye anlattığı Datça bir kez daha gündem oldu.

Yapay zekânın hangi verilerle bu sonuçlara ulaştığı ise hâlâ belirsizliğini koruyor.