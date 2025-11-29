Sosyal medya, yapay zeka ile üretilen videoların hızla çoğalmasıyla kafa karıştırıcı olabiliyor. Siber güvenlik firması DeepStrike’ın verilerine göre, 2023 yılında yarım milyon olan deepfake video sayısı, bu yıl 8 milyonu geçti. Uzmanlar, bu artışın dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayılımı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Dolandırıcılar artık yapay zeka destekli videoları kullanarak insanları kandırıyor, sahte haberler hızla yayılıyor. Yazılım firması Outplayed ise kullanıcıların bu videoları ayırt edebilmesi için dikkat edilmesi gereken kritik işaretleri paylaştı.

YAPAY ZEKA VİDEOSUNU ELE VEREN DETAYLAR

Uzmanlara göre yapay zeka ile üretilmiş videoları ele veren ilk detay gözler. Gerçek kişiler doğal ritimle göz kırparken, deepfake videolarda göz hareketleri robotik oluyor. Yine AI sistemlerinin hala en çok zorlandığı kısım olan eller ve parmaklar bozuk, birleşmiş veya orantısız görünebiliyor.

Ayrıca ışık hataları, yanlış gölge yönleri, fazla parlak yüzler ve doğallıktan uzak yansıma efektleri, videonun sentetik olduğuna işaret ediyor. “P” ve “B” gibi dudak temaslı seslerde yaşanan senkron hataları da en sık rastlanan deepfake belirtilerinden biri.

Uzmanlar, arka planda görülen bükülmüş nesneler, titreyen kenarlar ya da görünür filigranların da videonun gerçek olmadığını ele verdiğini belirtti. Kıyafetlerin rüzgarda doğal hareket etmemesi, sahneler arasında garip sıçramalar olması ve kişilerin alışılmadık yerlerde veya davranışlarda bulunması da önemli uyarı işaretleri arasında.

GERÇEK VE SAHTE ARASINDAKİ ÇİZGİ İNCELİYOR

Uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarını özellikle hızlı yayılan videolarda dikkatli olmaya çağırdı. Deepfake teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, gerçek ile sahte arasındaki çizgi giderek inceliyor.