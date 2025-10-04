Projenin en dikkat çekici yanı, filmin yönetmen koltuğunda oturan kişinin bir insan değil, “FellinAI” adlı bir yapay zeka olması. Bu gelişme, Hollywood’da yapay zekanın sinemaya entegrasyonu konusunda devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Andrea Iervolino'nun sinema kariyeri oldukça güçlü. Daha önce Adam Driver’ın başrolünde yer aldığı 2023 yapımı “Ferrari” ve Lily Collins ile Keanu Reeves’in rol aldığı “To the Bone” (2017) gibi dikkat çeken yapımlarda yapımcı olarak imzası bulunuyor.

FİLMİN KONUSU NE?

“The Sweet Idleness” filmi, insanlığın “bolluk çağına” ulaştığı bir gelecekte geçiyor. Bu dönemde çalışmak artık bir zorunluluk değil; yalnızca sembolik bir ritüel olarak sürdürülüyor. İnsanlar istedikleri gibi yaşarken, film de bu özgürlük halini derinlemesine işliyor.

Filmde tüm sahnelerin yapay zeka tarafından üretildiği, yayınlanan fragmandan anlaşılıyor. Bu da filmde insan oyuncuların yer almayabileceğine işaret ediyor. Bu durum, geleneksel oyunculuk ve yönetmenlik anlayışlarının sorgulanmasına yol açıyor.

Iervolino, projede “insan döngüsü” (human in the loop) olarak tanımlanan bir rol üstleniyor. Bu yaklaşımda insanlar, yapay zekanın eğitim ve karar alma süreçlerine dahil olarak sistemi yönlendiriyor. Bu sayede tamamen kontrolsüz bir yapay zekâ yerine, denetlenen bir yapım süreci yürütülüyor.

TEPKİYE YOL AÇTI

Hollywood’da yapay zekAnın yükselişi ciddi tepkilere yol açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yapay zekA oyuncu “Tilly Norwood” projesi büyük yankı uyandırmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Whoopi Goldberg, “5 bin başka oyuncunun performansından oluşturulmuş bir varlığa karşı rekabet ediyorsunuz. Bu haksız bir avantaj” diyerek duruma tepki göstermişti. Emily Blunt ise Variety’ye verdiği röportajda, “Bu korkutucu. Ajanslar artık insan bağını elimizden almayı bırakmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm eleştirilere rağmen, Andrea Iervolino “The Sweet Idleness”ın sinema tarihinde yeni bir sayfa açacağını savunuyor. Yapımcının açıklamasına göre bu film, geleneksel sinemanın yerini almak için değil; yeni bir anlatım biçimi geliştirmek amacıyla tasarlandı.