Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. haftada alınan sürpriz sonuçların ardından şampiyonluk yarışı için tahminler de güncellendi.

Önce lider Galatasaray'ın Konya'dan eli boş ayrılması ardından Fenerbahçe'nin son dakika golü ile 2 puan bırakması zirve yarışına dengeleri alt üst etti.

AVERAJ BELİRLEYECEK

Futbol veri platformu Euro Club Index’in yapay zeka destekli sezon sonu tahminini güncelledi. Yapay zekanın öngörüsüne göre sezon sonunda heyecan yaratacak bir tablo futbolseverleri bekliyor. Veri platformunun tahminlerine göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu 81’er puanla tamamlayacak. Ancak averaj ya da ikili rekabet üstünlüğüyle sonucu belirleyecek. Yapay zekanın öngörüsüne göre ipi göğüsleyen taraf sarı-kırmızılılar olacak.

Şampiyonluk yüzdesi 56.1 olarak belirlenen Galatasaray favori gösterilirken, Fenerbahçe’nin ihtimali yüzde 43.8 olarak hesaplandı. Trabzonspor için yapılan veri hesaplamasında ise bordo-mavililerin 67 puan toplayarak ligi 3. sırada bitireceği öne sürüldü. Yapay zekanın öngörüsünde Beşiktaş’ın sezonu 62 puanla 4. sırada tamamlaması bekleniyor.