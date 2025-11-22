FIFA 2026 Dünya Kupası play-off kura çekiminde A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi Romanya, finaldeki muhtemel rakibi ise Slovakya-Kosova maçının galibi olarak belirlendi.

Yapılan kura çekiminin ardından Football Rankings'in yapay zeka destekli simülasyonu play-off'lara kalan takımların turnuvaya katılma ihtimalini değerlendirdi.

AVRUPA'DA İLK 2'DE

Kura çekiminin hemen ardından Football Rankings, yapay zeka modelinin ürettiği olasılıkları paylaştı. Tahminlere göre Türkiye, Avrupa'da İtalya'dan sonra Dünya Kupası'na katılma şansı en yüksek ikinci ülke oldu.

Yapay zeka simülasyonuna göre Dünya Kupası'na katılma olasılığı en yüksek takım Irak oldu. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya–Surinam maçının galibiyle karşılaşacak ve simülasyona göre Irak'ın oranı %63 olarak belirlendi. İkinci sırada ise %62 ile İtalya bulunuyor. Kuzey İrlanda ile yarı final oynayacak olan İtalya, turu geçerse Galler–Bosna Hersek galibiyle finalde karşılaşacak.

Osimhenli Nijerya'yı eleyen Demokratik Kongo %60 ile 3. sırada yer alırken Türkiye %52 şansla 4. basamakta yer aldı. A Milli Takım, Avrupa'dan en yüksek olasılığa sahip ikinci ekip oldu.