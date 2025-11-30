Bu yılın ilk erken tahminini HSBC açıklarken, siyasi aktörlerden henüz rakam telaffuz eden çıkmadı. Ekonomistler tarafında ise Mahfi Eğilmez, 2026 zammının “yüzde 30’un altına düşmemesi gerektiğini” ifade etmişti. Resmî Gazete’de yayımlanan Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olarak belirlenmesi ve 2026 için hedeflenen enflasyonun yüzde 16 olması, beklentileri daha da netleştirdi. TCMB tahminlerine göre 2025 yılı yüzde 31–33 aralığında bir enflasyonla kapanacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, bu veriler ışığında üç büyük yapay zekâ modelinden 2026 asgari ücret tahmini istendi. Modeller, son 20 yılın zam oranları, enflasyon serileri ve uzman görüşleri üzerinden hesaplamalarını yaptı.

CHATGPT'NİN TAHMİNİ

ChatGPT, enflasyonun son 10 yıldaki sert dalgalanmalarına ve komisyon pazarlıklarına dikkat çekerek “orta senaryonun” %25 zam olduğunu belirtti. Buna göre 2026 net asgari ücret yaklaşık 27.631 TL seviyesinde oluyor. Model, belirsizliklere işaret ederek “mantıklı aralığın” %20–%35 olduğunu ve bunun 26.526 TL – 29.841 TL bandına karşılık geldiğini vurguladı.

GEMİNİ TAHMİNİ

Gemini, dezenflasyon sürecinde hükümetin 2024–2025’teki politik çizgiyi koruyacağı varsayımıyla en yüksek tahmini yaptı. Gemini’ye göre en olası artış %30. Bu hesapla 2025 yılı net asgari ücret olan 22.104 TL üzerine %30 zam uygulanınca 2026 net tutar 28.735 TL seviyesine çıkıyor.

GROK'UN TAHMİNİ

Grok ise iki uç arasındaki “orta pozisyonda” yer aldı. Geçmiş zamların çoğu zaman enflasyonun üzerinde kaldığını belirten model, 2025 enflasyonunun %31–33 gerçekleşmesi hâlinde teorik zammın %40 seviyesinde olabileceğini, ancak uzmanların %25–30 bandına işaret ettiğini ifade etti.

Grok’un önerdiği tahmin: %28 zam.

Buna göre 2026 net asgari ücret 28.293 TL, brüt ücret ise 33.200 TL civarında hesaplanıyor.

Model, açlık sınırının 30 bin TL’ye dayanabileceğini, yoksulluk sınırının ise 90 bin TL’nin çok üzerinde kalacağını not düştü.

Aralık ayında başlayacak resmi pazarlıklarda hükümet, işçi ve işveren taraflarının hangi rakamlarda buluşacağı merak edilirken, yapay zekâ modellerinin öngörüleri şimdiden kamuoyunun dikkatini çekti. Son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek olsa da, ortaya çıkan tüm senaryolar 2026 için 26 bin TL ile 29 bin TL arasında bir artışın konuşulacağını gösteriyor.