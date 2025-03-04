Kıran kırana bir şampiyonluk heyecanının yaşandığı Süper Lig'de kupaya hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliği, Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyeti sonrası fark 4'e inince şampiyonluk söylemleri değişmeye başlandı. Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index Süper Lig'de sezon sonu oluşacak sıralama için bir tahminde bulundu.
İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 10 sırayı alacak ekipler ve puanları...
- (10) KASIMPAŞA: 48 PUAN
- (9) RİZESPOR: 49 PUAN
- (8) GÖZTEPE: 51 PUAN
- (7) TRABZONSPOR: 51 PUAN
- (6) BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN
- (5) EYÜPSPOR: 54 PUAN
- (4) SAMSUNSPOR: 62 PUAN
Samsunspor'un sezonu dördüncü bitirmesine yüzde 60 ihtimal verildi.
- (3) BEŞİKTAŞ: 67 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu üçüncü bitirmesine yüzde 77 ihtimal verildi.
- (2) FENERBAHÇE: 90 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 22.8 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 33.3 olarak güncellendi.
- (1) GALATASARAY: 91 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 77.2 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 66.6'ya düşürüldü.