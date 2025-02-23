OpenAI’ın raporuna göre, bazı Çin merkezli gruplar ChatGPT’yi kullanarak ABD karşıtı haberler üretti ve bu içerikler Latin Amerika’daki bazı medya kuruluşlarında yayımlandı. Haberlerin, sahte bir Çinli şirketin adıyla servis edildiği ortaya çıktı.

Kuzey Kore bağlantılı gruplar ise yapay zeka ile sahte özgeçmişler hazırlayarak Avrupa ve ABD’de iş bulmaya çalıştı. Bu girişimin, Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımları aşarak yasadışı gelir elde etme planının bir parçası olduğu düşünülüyor.

Sosyal Medyada Sahte Yorum Operasyonu

Bir diğer dikkat çeken vakada, Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık ağı, OpenAI teknolojisini kullanarak sosyal medyada sahte yorumlar üretti. Facebook ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda yayılan bu içeriklerin finansal dolandırıcılık operasyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

OpenAI’dan Net Mesaj: Kötü Amaçlı Kullanıma Geçit Yok!

ABD hükümeti uzun süredir yapay zekanın otoriter rejimler tarafından propaganda ve manipülasyon amacıyla kullanıldığına dikkat çekiyordu. OpenAI’ın attığı bu adım, yapay zekanın kötüye kullanımına karşı önemli bir mücadele olarak görülüyor.

Şirket, gelecekte de benzer tehditlere karşı katı önlemler almaya devam edeceğini ve yapay zeka güvenliğine öncelik vereceğini duyurdu.