Yapay zekanın insan gücünün yerini alıp alamayacağı tartışılırken, ABD'den ezber bozan bir deney haberi geldi.

Araştırma şirketi Andon Labs, Anthropic tarafından geliştirilen gelişmiş yapay zeka modeli Claude’u San Francisco’daki gerçek bir perakende mağazasına "genel müdür" olarak atadı.

100 bin dolar sermaye ile başlayan 5 aylık yönetim macerası, yapay zekanın yetersiz ticari sezgileri ve yönetim zafiyetleri nedeniyle 61 bin dolarlık dev bir kayıpla sonuçlandı.

HAFIZASI SİLİNDİ, GEÇ KALAN ÇALIŞANINA "DERT ETME" DEDİ

Gerçek sözleşmeli personeli yönetmekle görevlendirilen Claude, "sınırlı çalışma belleği" engeline takıldı.

Hazırladığı şirket içi yönetim kılavuzunu hafızasından silen yapay zeka müdür, 23 vardiyanın 17’sine geç kalan çalışanına karşı aşırı toleranslı davrandı ve hatta personele geç kaldığı için endişelenmemesini söyledi. Disiplini tamamen kaybeden yapay zeka, kuralları ve personelin devamsızlığını ancak insan araştırmacıların müdahalesi ve yönlendirmesiyle hatırlayabildi.

İLK "YAPAY ZEKA KOVMA KARARI" İNSAN MÜDAHALESİYLE GELDİ

Teknoloji dünyasında bir ilk yaşanarak ilk kez bir yapay zeka yönetici kendi çalışanının işine son verdi.

Ancak bu süreç tamamen otonom işlemedi. Claude ilk etapta geç kalan çalışana yalnızca resmi uyarı verilmesini önerdi. Andon Labs yetkililerinin yönlendirici soruları ve geçmiş görüşmeleri hatırlatması üzerine geri adım atan Claude, nihai kovma kararını aldı. Andon Labs CEO'su Lukas Petersson, yapay zekanın "yumuşak yönetim tarzı" ve ticaret vizyonu eksikliği yüzünden kasanın eridiğini kabul etti.

KOVULAN İNSANLAR GERİ ÇAĞRILACAK

Bu başarısız deney, yapay zekanın iş dünyasındaki yerini yeniden tartışmaya açtı. Meta'nın algoritmik işten çıkarmalar nedeniyle toplu davalarla boğuştuğu, Oracle'ın ise çalışanlarına kendi yapay zeka ikamelerini eğittirip 30 bin kişiyi kovduğu bu dönemde uzmanlar uyarıyor.

Forrester analistlerine göre, insan kaynağını erken aşamada yapay zekayla değiştiren şirketlerin operasyonel krizler nedeniyle bu kararların %50’sinden fazlasından geri adım atması bekleniyor. Gartner verileri ise 2027 yılına kadar yapay zeka yüzünden müşteri hizmetleri personelini kovan şirketlerin yarısının bu insanları tıpış tıpış yeniden işe alacağını gösteriyor.