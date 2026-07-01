Teknoloji sektörü genelinde maliyet optimizasyonu ve yeniden yapılanma süreçleri devam ederken, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un yeni bir istihdam kısıtlamasına gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Şirketin, operasyonel giderleri kısmak ve kaynaklarını stratejik alanlara kaydırmak amacıyla önümüzdeki hafta resmi bir duyuru yapması bekleniyor.

XBOX, SATIŞ VE DANIŞMANLIK EKİPLERİ HEDEFTE

Business Insider'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, planlanan işten çıkarma dalgası şirketin genelini kapsamaktan ziyade belirli departmanlara odaklanacak. Yapılan değerlendirmelere göre, kesintilerden öncelikli olarak Microsoft'un küresel satış ve danışmanlık ekipleri ile Xbox oyun bölümünün etkileneceği belirtiliyor.

KESİNTİLER GEÇEN YILA GÖRE DAHA SINIRLI OLACAK

Kaynaklar, bu turda gerçekleştirilmesi beklenen işten çıkarmaların, şirketin geçmiş dönemlerdeki büyük ölçekli kesintilerine kıyasla daha küçük çaplı kalacağını ifade ediyor. Yeni tasarruf planı kapsamında yapılacak azaltmanın, Microsoft'un yaklaşık 220 bin kişiden oluşan küresel iş gücünün yüzde 2,5'inden daha az bir kısmını etkileyeceği tahmin ediliyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI MALİYET BASKISINI ARTIYOR

Microsoft'un yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yüksek maliyetli yatırımları devam ederken, bir yandan da operasyonel maliyetleri dengeleme arayışında olduğu aktarılıyor. Şirketin son dönemdeki hisse performansında yaşanan durgunluk ve Wall Street'in kârlılık oranlarını artırma yönündeki baskıları sebebiyle gider kalemlerini yeniden gözden geçirdiği ifade ediliyor.

GEÇEN YIL DA BİNLERCE KİŞİYE YOLLAR AYRILMIŞTI

Şirket, mali disiplini sağlamak adına geçtiğimiz yıl da benzer adımlar atmıştı. Microsoft, geçen yılın mayıs ayında 6 bin, temmuz ayında ise yaklaşık 9 bin çalışanla yollarını ayırmıştı. Ayrıca, bu yılın başlarında ABD'de belirli kriterleri karşılayan çalışanlar için gönüllü emeklilik programı da devreye alınmıştı.