Bülent Ersoy yeni şarkısı Fragman'ın klibinden paylaştığı görüntülerle gündem oldu. Ersoy'un yapay zeka destekli klibinde oryantal yapması gündem oldu. YAPAY ZEKALI KLİP TARTIŞMA YARATTI Klipte yer alan oryantal dans sahneleri dikkat çekerken, sanatçının farklı ve dinamik görünümü de izleyicilerin ilgisini çekti. Ancak yapay zekâ kullanımı sosyal medyada tartışma yarattı.



ELEŞTİRİ TOPLADI Bazı kullanıcılar klibi beğenirken, birçok kişi yapay zekâ efektlerinin doğallıktan uzak olduğunu savundu. Paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle: “Sesle görüntü arasında senkronizasyon yok… Buna rağmen yayınlanması ilginç.”

“Yapay zekâ klipleri maalesef hâlâ çok yapay duruyor.”

“Sanatçıya benzemeyen sahneler dikkat dağıtıyor.”





www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.