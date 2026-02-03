BDDK düzenlemesine göre dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, 3 ay içinde talep edilmesi halinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlandı. Merkez Bankası ise faiz indirim sürecine girdiği bir dönemde, yapılandırma faizini aylık referans oranı olan yüzde 3.11 seviyesini geçmeyeceğini hükmediyor. Bankalar da azami olarak belirlenen bu oranı referans alıyor.

YILLIK MALİYETİ %60.9

Yapılandırma faizi aylık yüzde 3.11 ancak yüzde 15 BSMV, yüzde 15 KKDF ile yüzde 4.04'e çıkıyor, bu da yıllık basit yüzde 48.52 oranında faize denk geliyor. Böylece kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 60.89'u buluyor. Özellikle uzun vadeli seçeneklerde borcu adeta katlıyor. Düşük taksit cazibesiyle sunulan planlar, toplam geri ödemede ciddi maliyet artışına neden oluyor. Örneğin, 100 bin TL’lik bir borç 12 ay vadede yapılandırıldığında toplam faiz 28 bin TL seviyesinde kalırken, en uzun seçenek olan 48 ayda ise ödenecek toplam faiz 128 bin TL’ye ulaşıyor. Bu durumda borcun toplam geri ödemesi 228 bin TL’yi buluyor.

4.8 trilyon TL’lik limit silinecek

BDDK kararında, bankalara 400 bin lira üstü limitli kartlar için 15 Şubat'a kadar limit azaltma süresi verildi. Düzenleme kamuoyunda tepki çekerken BDDK düzenlemeyi yasa dışı bahisle mücadele adına alındığını öne sürdü. Buna göre, sistemdeki toplam kart limit havuzunun yüzde 35 - 40'ı bir anda silinecek. Hesaplamalara göre, 13.3 trilyon lira olan kredi kartı limitinin 4.8 milyar lirası silinmiş olacak.