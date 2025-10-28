Bireysel takipteki kredi artışı yıllık yüzde 135’e ulaşırken, toplam krediler içindeki payı ise yüzde 4.2’ye yükseldi. Vatandaş, artan yaşam maliyetleri karşısında nakit sıkışıklığını aşmak için kredi kartı ve kredili mevduat hesabına (KMH) yöneliyor.

Finansal İstikrar Komitesi, tüketici kredileri ile kredi kartı yapılandırmalarını ele aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır” denildi.