Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

GEÇENLER SERVET ÖDÜYOR



İstanbul-İzmir yönündeki yolculuklarda birinci sınıf araçların Osmangazi Köprüsü'nden başlayıp İzmir'de bitirdiği tam güzergâh için ödemesi gereken ücret 2026 yılı itibarıyla 2.465 TL olurken, aynı mesafede seyahat eden ikinci sınıf araçlarda bu ücret 3 bin 970 TL'ye yükseltildi.



Motosikletle tam güzergâh yol alanların geçiş ücretiyse 1.775 TL olarak belirlenmiş durumda.