Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yapımlardan biri olan 'Yaprak Dökümü' dizisinin başrol oyuncularından Halil Ergün, evinin kapılarını 'Evrim Akın'la ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Ergün dört katlı, tablolarla dolu evini ilk kez gösterdi.

Çok sayıda tablonun yer aldığı geniş salon klasik tarzda döşenmiş. Salonda eskitme mobilyalar, zarif büfeler, vitrinler ve krem tonlarında köşe koltuklar dikkat çekiyor.

Sanatın yanı sıra nostaljiye de büyük önem veren Halil Ergün, evin birçok köşesini aile hatıralarına ayırmış. Duvardaki eski fotoğraflar ve aile büyüklerine ait kareler, sıcak bir ev atmosferi yaratıyor.

Boğaz'a karşı villasında İstanbul manzarasının keyfini süren Halil Ergün, bahçesiyle de bizzat ilgileniyor.

Çiçeklerini kendi elleriyle eken oyuncu "Doğayla baş başa kalmak bana huzur veriyor" diyor.

Çiçeklerini kendi elleriyle eken oyuncu "Doğayla baş başa kalmak bana huzur veriyor" diyor.

Ergün evin bir katını ise tamamen tablolarına ayrılmış.

Duvarlarda yer kalmayınca bazı eserlerini yerde özenle muhafaza eden usta oyuncu, sanata olan tutkusunu her detayda hissettiriyor.