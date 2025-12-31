2006-2010 yılları arasında ekranlarda olan 'Yaprak Dökümü', Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.
Dizide, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol almıştı.
Bitmesinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen kesitleriyle hala sosyal medyada gündem oluyor.
Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri için önceki gün İstanbul'da lokma dağıtıldı.
Dizinin finalinin 15. yılında Bakırköy'de düzenlenen lokma hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.