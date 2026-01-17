2006-2010 yılları arasında ekranlarda olan 'Yaprak Dökümü' Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.
Dizide, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol almıştı.
Bitmesinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen kesitleriyle hala sosyal medyada gündem olan dizide 'Şevket Tekin' karakterini canlandıran Hasan Küçükçetin sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Küçükçetin, okula başlayan kızının karne heyecanını takipçileriyle paylaştı:
"Eveeeet bu gün güzel kızım ilk karnesini aldı... İlk gurur mutluluk vs… Bir maşallahınızı alırım :)"