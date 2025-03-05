Avrupa Birliği ülkeleri, son aylarda Türkiye'den gönderilen çok sayıda meyve, sebze ve gıda malzemesini kabul etmezken, başta pestisit olmak üzere sağlığı tehlikeye düşüren bileşenlerin tespiti nedeniyle ürünler iade edilmekte.



Son olarak Dubai'nin kabul etmediği 71 tonluk limonu Hatay'da imha eden Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık koşullarına uymayan ve iade edilen tüm ürünlerin sınır şehirlerinde imha edildiğini duyururken, tartışmalı ürünler arasında ihraç edilen salamura yapraklar da yer almakta.

YAPRAK SARMASI YERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN



Son olarak Almanya, Türkiye'den ihraç edilen yaprak sarmaları için toplatma kararı alırken, karara gerekçe olarak yaprakların üreme sistemine zarar verecek pestisitler içermesi gösterildi.



Bakanlık kaynakları, söz konusu ürünlerin her ne kadar imha edildiğini belirtse de, bu ürünleri ihraç edilen şirketler, söz konusu gıdaların bir kısmını iç pazarda satışa sunmakta. Bu durum, milyonlar tarafından sevilen yaprak sarması yemeğine şüpheyle bakılmasına neden olunurken, kullanıcılara üretim aşamalarından emin olacakları salamura yaprakları tercih etmeleri tavsiye edildi.



PİYASADAN TOPLATMA KARARI VERİLDİ



Türkiye'den gönderilen yaprak sarmalarına yönelik kısıtlamalar yalnızca sınır kapıları ile bitmedi. Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi ise, arka arkaya Türkiye'de yetiştirilen salamura üzüm yaprakları için, piyasadan toplatma kararları almaya başladı.



Manisa Ahmetli'de üretilen Ermad marka 1 kiloluk salamura üzüm yaprağına yönelik analizde, üründe pestisit kalınıtlarının saptanması üzerine, ürün için piyasadan geri çağırma; yani toplatma kararı veren ofis, birkaç gün sonra bir başka Türk markası için daha toplatma kararı aldı.