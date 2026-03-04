Bilim dünyasında son yılarda ses getiren gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden biri bitkiler üzerine yapılan bir çalışma oldu. Çalışmaya göre belirli bitki türlerinin topraktan değerli maden çekebildiğini gösterdi. Fitomadencilik adı verilen bu yöntem ile toprağın sunduğu doğal imkanlar kullanılarak kıymetli metalleri toprakta geri kazanmak mümkün hale geliyor.

ALTINI TOPRAKTAN ÇEKİYORLAR

Jeokimya uzmanı Chris Anderson ve ekibince yürütülen çalışmalar belirli bitki türlerinin altın içeren toprakta yetiştirilmesi halinde topraktaki altını kökleri aracılığıyla çekebildiğini ortaya koydu. Çalışma kapsamında özellikle okaliptüs ve Hint hardalı gibi bitkiler altını topraktan çekme özellikleri ile araştırma odağında yer alıyor.

Süreç ise oldukça basit adımlar ile işliyor. İlk olarak toprakta çok düşük yoğunlukta bulunan altın parçacıkları çözünür hale getiriliyor. Ardından bitki kökleri bu metalleri su ve mineraller ile birlikte emiyor. Emilen altın bitki kök ve yapraklarında mikroskobik parçalar olarak birikiyor. Bu altın gözle örülen külçe şeklinde olmasa da nanometre düzeyinde metal yoğunlaşması olarak görülüyor.

ÇEVRECİ BİR ALTERNATİF

Bitki yeterli miktarda altın emdikten sonra hasat ediliyor. Sonrasında kontrollü şekilde yakılıyor ve altın geriye kalan külden metalurjik yöntemlerle çıkarılıyor. Son olarak altın rafine edilerek saflaştırılıyor.

Bu yöntem özellikle düşük tenörlü maden sahalarında ve atık alanlarında araştırılıyor. Asıl amaç klasikleşmiş ocak madenciliğine çevresel bir alternatif bulma umudu.