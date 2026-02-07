İktidarın gözde müteahhitleri, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde servetlerinin küçük kısmını bağışlayarak devasa ihaleler kazandı. Depremzedeler hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi verirken, deprem konutları, yol ve hastane inşaatı ihaleleri AKP’li müteahhitleri zengin etti.

6 Şubat depremleri sonrası yapılan ‘Türkiye tek yürek’ bağış kampanyasına 6 milyon lira ile katılan AKP eski Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik’in şirketi Tetiş İnşaat, 17 milyar liralık dev ihaleyi kaptı. Şirket, son olarak ortağı Özyapıcılar İnşaat ile birlikte Karayolları’nın Ankara Polatlı ayrımı yol ihalesin kazandı ve 2 milyar 277 milyon 368 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Tetik’in şirketi 2023 yılından bu yana kamudan aldığı 13 ayrı ihale ile kasasına 17 milyar 657 milyonlira koydu. 13 ihaleden 9’u deprem bölgesindeki deprem konutları oldu. Deprem bölgesindeki ihale büyüklüğü 12.3 milyar TL oldu.

SARAY MÜTEAHHİDİ UNUTULMADI

AKP’li Mustafa Tetik’in sahibi olduğu Tetiş İnşaat, Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme rağmen şehirde 26 katlı Elysium Alışveriş Merkezini yapmıştı. Tetik’in şirketi 2020 yılında Muğla Marmaris Devlet Hastanesi yapım ihalesindeki usulsüzlük iddiası üzerine bir yıl kamu ihalelerine girmekten yasaklanmış ancak itiraz üzerine bu yasak idare mahkemesince kaldırılmıştı. Deprem bölgesinin yeniden inşasında kazanan tek AKP’li müteahhit Mustafa Tetik olmadı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın müteahhidi Rönesans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun sınıf arkadaşının şirketi SNH İnşaat ile ‘koyu reisçiyim’ diyen Veysel Demirci’nin Ziver İnşaat şirketi, milyarlık deprem konutu ihaleleri aldı.

40 milyar liralık bağış ödenmedi

6 Şubat depremi sonrası TV’lerden canlı olarak yayınlanan ‘Türkiye tek yürek’ kampanyasında iş insanları, müteahhitler, sanatçılar ve çeşitli kesimlerden vatandaşlar toplam 115 milyar lira bağış vaadinde bulunmuştu. Ancak bağış sözünün 40 milyar lirasının yerine getirilmediği belirlenmişti. Kamunun toplam bağış miktarı 83.5 milyar TL olmuştu.