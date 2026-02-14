Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakan yardımcılarının görev ve yetki alanlarını yeniden düzenledi. Cezaevi yönetimi ve ziyaret izinleri dahil birçok sorumluluklar değişirken, kulislere göre cezaevi izinleri konusunda daha sıkı bir döneme girilebileceği yorumları yapılıyor.

Gürlek, Bakan Yardımcısı ve eski AKP Milletvekili Ramazan Can’ın yetkilerini aldı. Can’a personel, cezaevleri, destek ve strateji gibi birimler bağlıydı. Sadece eğitim ve adli tıp birimlerinden sorumlu olacak Ramazan Can’ın yetki ve sorumluluk alanı önemli ölçüde daraltıldı.

Bakan yardımcılarından Hurşit Yıldırım’a dış ilişkiler ve personel bağlandı. Diğer Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz’a da Cezaevleri ve Destek Hizmetleri bağlandı. Yeni dönemde cezaevi ziyaret izinleri de Yılmaz’da olacak. Niyazi Acar ise mevzuat ve hukuk hizmetleri ile strateji geliştirmeden sorumlu.

TÖRENDE SKANDAL

Öte yandan, CHP’li Bülent Tezcan devir teslim töreni sırasında yaşanan bir skandalı ortaya çıkardı. Tezcan, İBB davalarında tutukluluğa devam kararları ile bilinen Sulh Ceza Hakimi’nin törende yer aldığını ifade etti.

GÜRLEK’İN İLK MİSAFİRİ AVRUPALI

Bakanlık koltuğuna oturan Akın Gürlek, önceki gün ilk konuğunu ağırladı. Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile bir araya geldi. Gürlek, Zupancic ile bakanlıkta hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.