Mart ayı başından itibaren göç yolculuğuna çıkan binlerce leylek, Hatay Belen geçidinden Anadolu’ya giriş yaptı ve İstanbul’a doğru göç etmeye başladı.

Her yıl balıkçı Adem Yılmaz, Yaren’in gelişini sabırsızlıkla bekliyor ve leyleğin yuvasına döneceği günü görüntüleriyle paylaşarak doğa severleri sevindiriyordu. Ancak bu yıl, Yaren’in geç kalması, onun yaşıyla ilgili bazı soru işaretlerine neden oldu.

Ancak güzel haber geldi. Bu yıl 15 gün geç gelen Yaren leylek, Adem amca ile buluştu. Yuvasından ilk anlar böyle kaydedildi: