Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün simgesi haline gelen ünlü Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna beklenenden erken çıktı. Her yıl milyonların merakla takip ettiği Yaren, Eylül ayı gelmeden yuvasını terk ederek Afrika’ya doğru kanat çırptı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde dünyaya adını duyuran Yaren, 14’üncü yılında da köy halkını ve takipçilerini heyecanlandırdı. Mart ayında köyüne dönerek balıkçı kayığında konuk olan Yaren, bu kez göç için Eylül’ü beklemedi.

“Ve Yaren Yola Çıktı”

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaren’in artık göç yoluna koyulduğunu duyurdu. Tüydeş, şu ifadeleri kullandı:

“Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.”

Tüm Türkiye’nin Sevgilisi

Türkiye’nin en çok takip edilen leyleği haline gelen Yaren’in göç yolculuğu, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu özel dostluğun da etkisiyle doğa turizminin önemli duraklarından biri haline geldi.