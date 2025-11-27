AKP’nin Meclis’e sunduğu 38 maddelik 11. Yargı Paketi, cezaevindekilere yönelik “covid izni” uygulamasının kapsamını genişleten düzenlemeyi de içeriyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ancak cezası kesinleşmemiş kişiler, denetimli serbestlik süresini dışarıda tamamlayabilecek.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin, "İlk etapta 54-55 bin mahkûm tahliye edilebilir. İlerleyen yıllarda bu sayı 80-90 bine ulaşabilir. Mahkûmlara üç yıl daha erken denetimli serbestlik imkânı sağlanacak." dedi.

55 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenlemeyle ilk etapta 55 bin kişinin, Altı ay içinde ek 60 bin kişinin, toplamda 115 bin kişinin yasadan faydalanacağını belirtti.

Daha önce de af çağrısı yaptıklarını hatırlatan Yıldız, 22 Kasım’daki paylaşımında, “Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır eşitsizlik yaratıyordu, şimdi giderme zamanı” ifadelerini kullanmıştı.