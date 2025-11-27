Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 11'inci Yargı Paketi'nde, milyonlarca GSM abonesini ilgilendiren önemli düzenleme de yer aldı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu yargı paketinde yer alan GSM hattı aboneliğine ilişkin düzenlemesine dair açıklamada bulundu.

Buna göre; en önemli özellik olarak GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartı ile yapılabilecek.

ÜÇ AYDA BİR KONTROL YAPILACAK

Güler, ölen kişilerin GSM hatlarının periyodik olarak kontrol edileceğini söyledi ve kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirileceğini duyurdu.

"Sonsuz sayıda kişi adına herhangi bir hattın alınarak bunun dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasının da önüne geçmeyi arzu ediyoruz" diyen Güler, ölen kişilere ait hatların ise periyodik kontrolleriyle birlikte hatlarının üç ayda bir kontrollerinin yapılacağını ve aktif olmayanların kapatılacağını söyledi.

'HATLARI KAPATMAK İÇİN SÜRE VERİLECEK'

Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait mobil haberleşme hatlar özgüde numara tahsisi ve kullanımında ayrıca belli bir standartlara getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevleri bunlardan istisna olacak şekilde bir düzenlemeyi arzu ediyoruz."

Dolandırıcılık hırsızlıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının şebeke ile bağlantısını da burada kesileceği noktasında bir tedbiri geliştiriyoruz.

Yürütülen bir soruşturma veya kavuşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamına gönderilmemesi halinde banka ve finans kuruluşları ile operatörlere de idari para cezası verilmesini de burada öneriyoruz.

Hat düzenlemeleriyle ilgili geçiş hükümlerinde aynı zamanda mevcut davalarda herhangi bir olumsuzluk olmaması için geçici madde düzenlemesi yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu kişilerin yeni getirilen bu düzenlemeler doğrultusunda abonelik kayıtlarını güncellemeleri, telefon hatlarını kendi üzerlerine almaları veya kapatmaları için kendilerine süre tanıyoruz.

Bu düzenlemelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması adına belirli bir süre sonra yürürlüğe gireceğini de teklifimizde belirtiyoruz.

Ayrıca, bu düzenlemeler nedeniyle abonelik işlemlerinden kaynaklı ortaya çıkabilecek mali külfetin tüketiciye yansıtılmaması için de önerilerimizi bu teklife yansıtmış bulunuyoruz."