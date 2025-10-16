Mustafa Enes Erol isimli avukat, Türkiye'de yargı sürecinin yavaş ilerlediğine dikkat çekmek için bir ilginç bir eyleme imza attı.

Av. Erol, bir duruşması için Ankara'dan Siirt'e yürüyerek gitmeye başladı.

Eylemini "adaletin hızlanması için bir farkındalık yürüyüşü" olarak tanımlayan Enes Erol'un dava sürecine ilişkin esprili anlatımı dikkat çekti.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahkemelerin yıllarca süren davalarla vatandaşları mağdur ettiğini, geciken adaletin adalet olmadığını" vurguladı.