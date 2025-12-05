Alacaklı tarafından düzenlenen eksik senede dayanarak yapılan haczin geçerliliği tartışma konusu oldu. Yerel mahkeme ile istinafın reddettiği başvuru, Yargıtay’dan döndü.

Yargıtay, eksik düzenlenen senet ve mahkeme kararı olmadan yapılan haczin hukuka uygun olmadığını belirterek borçluyu haklı buldu.

EKSİK SENET VE HACİZ İŞLEMİ YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Karara konu süreç, bir borçlunun Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’ne yaptığı başvuruyla başladı. İlk derece mahkemesi, borçlunun talebini reddetti.

Borçlu bu kararı istinafa taşıdı ancak dilekçesini süresinde gerekçelendirmediği gerekçesiyle istinaf incelemesi yalnızca “kamu düzeni” yönünden yapıldı. Bölge Adliye Mahkemesi ise herhangi bir hukuka aykırılık görmeyerek başvuruyu reddetti.

YARGITAY, “KAMU DÜZENİ” İNCELMESİYLE BORÇLUYU HAKLI BULDU

Dosya daha sonra Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, eksik düzenlenen senedin geçerlilik şartlarını taşımadığını belirterek borçlunun temyiz talebini kabul etti.

Kararda, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 688/6. maddesinde senetlerde düzenleme yerinin bulunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Bu eksikliğin kamu düzeni kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yargıtay, mahkemelerin İcra İflas Kanunu’nun 170/a-2 maddesi uyarınca bu tür eksiklikleri resen incelemek zorunda olduğunu vurguladı. Böylece Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bozuldu.

BORÇLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR EMSAL KARAR

Yargıtay’ın kararı, eksik düzenlenen senetler ve usule aykırı haciz işlemleri konusunda emsal niteliğinde bir karar olarak değerlendiriliyor.

Bu karar, hem borçluların hukuki güvencesini güçlendiriyor hem de alacaklıların senet düzenlerken yasal zorunluluklara titizlikle uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.