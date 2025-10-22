Ev kiralamalarında en çok sorun yaratan konulardan biri olan depozito iadesiyle ilgili Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.

Yıllar önce alınan depozito tutarlarının, enflasyon ve kira artışları nedeniyle değer kaybetmesi, kiracıları ciddi zarara uğratıyordu. Ancak artık bu durum değişti. Yargıtay, kiracının ödemiş olduğu depozitonun evin güncel kira bedeline göre iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

ATV Haber’e konuşan gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, ev sahiplerinin depozito iadesine sıcak bakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mülk sahipleri için depozito iadesi bir zulüm gibi. Yani sanki onlardan canını iste, depozitoyu isteme. Bu kadar ağır geliyor.”

Araç, Yargıtay kararının kiracılar açısından adil bir düzenleme olduğunu vurguladı.

“KİRACIYA ÖDENECEK DEPOZİTO GÜNCEL KİRA ÜZERİNDEN OLMALI”

Yargıtay’ın emsal kararı, kiracıların geçmiş yıllarda ödediği depozitoların güncel kira tutarıyla eşitlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Bir vatandaş, bu karara uygun davrandığını belirterek şöyle konuştu:

“15 yıl önce kiraya verdiğim ev için 4 bin TL depozito almıştım. Kiracım çıkarken kirası 30 bin TL’ye çıkmıştı. Ben de vicdanen 30 bin TL iade ettim.”

“KİRACININ GÜNCEL BEDEL ÜZERİNDEN ALMASI EN DOĞAL HAKKI”

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu kararın adaletli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Vatandaş bugün bir daire kiralıyorsa 50 bin TL’ye 2 aylık depozito veriyor. 15 yıl önce verdiği depozitoyu da güncel olarak alması en doğal hakkıdır.”

Benzer bir örnekte, 5 yıl önce 3 bin TL depozito veren bir kiracının, evden çıkarken sadece aynı tutarı geri aldığı belirtildi. Bu da kiracıların yaşadığı mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi.

ALTIN VE DÖVİZLE DEPOZİTO DÖNEMİ BAŞLADI

Avukat Zeynel Akdağ, 2018 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık altın veya döviz üzerinden depozito alınmasının da yasal hale geldiğini hatırlattı:

“Eylül 2018’e kadar depozito yalnızca TL üzerinden alınabiliyordu. Ancak yeni kararla birlikte altın veya döviz cinsinden de depozito anlaşmaları yapılabiliyor.”

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç da, son dönemde bu yöntemin yaygınlaştığını belirtti:

“Şu anda altınla ve dövizle depozito isteyen çok. Ev sahipleri, 5 gram ya da 10 gram altın gibi belirli miktarlarla depozito talep ediyor.”

KİRACILAR RAHATLADI, EV SAHİPLERİ DÜŞÜNCELİ

Yargıtay’ın emsal kararı, kiracıların haklarını koruma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenleme sayesinde, geçmiş yıllarda düşük tutarlarda ödenen depozitolar artık güncel değerleriyle iade edilecek. Kiracılar bu kararla nefes alırken, ev sahiplerinin yeni kira sözleşmelerinde daha dikkatli davranmaları bekleniyor.