Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyeti bulunmayan sürücülerin trafikte karşılaştığı kazalarda, kusurları yoksa araçlarına verilen maddi zararları talep edebileceğine karar verdi.

Bu karar, sürücü belgesinin olmamasının tazminat talebini engellemediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay ilamına göre, 2023 yılında Denizli’de gerçekleşen bir kazada, ehliyetsiz bir sürücünün aracına başka bir araç çarptı.

Kaza sonrası açılan davada, aracına çarpılan sürücü, maddi hasar nedeniyle aracı kullanamadığını belirterek, başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını ve mahrumiyet bedelinin ödenmesini talep etti.

MAHKEME SÜRECİ VE İTİRAZLAR

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kazada kullandığı aracın yine kendisine ait olduğu ancak kaza tutanağına başka bir isim yazdırıldığı tespit edildi.

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahtecilik iddiasında bulunarak, davacının ehliyetsiz olduğunu ve maddi zarar talep edemeyeceğini savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Adalet Bakanlığı, yerel mahkemenin kararını kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında davayı yeniden değerlendirdi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, kararında şunlara dikkat çekti:

Davacının sürücü belgesinin olmaması, sürüş kusuru sayılmaz ve illiyet bağını kesmez.

Kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna dair bir bilirkişi tespiti yoktur.

Ehliyet eksikliği sadece idari yaptırım gerektirir ve tazminat talebini engellemez.

Buna göre, ehliyetsiz sürücüler de kusurları bulunmadığı sürece, araçlarına verilen maddi zararlar için tazminat talep edebilirler. Yargıtay’ın bu kararı, trafik kazalarında hak sahipliğini netleştiren önemli bir emsal niteliği taşıyor.