Türkiye’de son dönemde kira anlaşmazlıkları sıkça gündeme gelirken, Yargıtay’ın verdiği emsal karar büyük yankı uyandırdı.

Haber Global’in aktardığı bilgiye göre, artık kira sözleşmesi süresi dolmadan evden çıkan kiracılar, daire yeniden kiraya verilene kadar kira bedeli ve apartman aidatlarını ödemekle yükümlü olacak. Bu karar, özellikle gelir kaybı yaşayan ev sahiplerinin lehine değerlendiriliyor.

KİRACILARI ENDİŞELENDİREN KARAR

Yargıtay’ın yeni kararı, mülk sahiplerinin uğradığı mağduriyetleri önlemeyi amaçlıyor. Önceden, kiracılar sözleşme bitmeden taşınsa bile birçok durumda kira yükümlülüğünden kurtulabiliyordu.

Ancak bu karar ile birlikte kiracılar, ev yeniden kiralanana kadar mali sorumluluklarını sürdürmek zorunda kalacak.

Uzmanlara göre, bu karar kiracılar açısından maddi yükü artırsa da, gayrimenkul piyasasında adil bir denge oluşturma çabası olarak görülüyor. Ev sahiplerinin gelir kaybı yaşamaması için hukuki zemin netleştirilmiş oldu.

KİRACILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Hukukçular, kiracıların sözleşmelerini imzalamadan önce erken tahliye hükümlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtiyor. Özellikle yeni konut kiralamak isteyenlerin, bu tür maddeleri göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.

Aksi halde, sözleşme süresi bitmeden taşınan kiracılar, hem kira bedelini hem de apartman aidatlarını ödemek durumunda kalabilirler.

Yargıtay’ın kararı, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin sorumluluklarını yeniden tanımlıyor. Uzmanlar, bu tür kararların emsal teşkil etmesiyle birlikte kira sözleşmelerinin daha dikkatli hazırlanacağını öngörüyor.

Özellikle büyük şehirlerde artan kira anlaşmazlıklarının ardından verilen bu karar, mülk sahiplerinin haklarını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.