Günümüzde kira ödemelerinin neredeyse tamamı banka transferleri (EFT/Havale) üzerinden gerçekleşiyor. Ancak dijitalleşen bu süreç, beraberinde ciddi hukuki riskleri de getiriyor. Pek çok kiracı, sadece parayı göndermenin yeterli olduğunu düşünse de hukukçular aynı fikirde değil. Ev sahibinizin "Kira ödenmedi" diyerek başlatacağı bir icra takibinde, elinizdeki banka dekontu eğer doğru kurgulanmadıysa sizi korumaya yetmeyebilir.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Hukuk sistemimizde yer alan yerleşik kararlara göre, bir banka transferinde açıklama yoksa, o para gönderen kişi tarafından karşı tarafa olan "eski bir borcun ödenmesi" veya "emanet" olarak kabul ediliyor.

Yani ev sahibiniz, "Bu gelen para geçen yılki borcuydu, bu ayın kirasını hala ödemedi" iddiasında bulunursa, ispat yükü kiracıya geçiyor. Açıklamasız her transfer, kiracıyı "mütemerrit" (temerrüde düşen/borcunu geciktiren) durumuna düşürerek tahliye sürecinin kapısını aralıyor.

'KİRA BEDELİ' YAZMAK ŞART

Ekonomi uzmanları ve hukukçular, mağduriyet yaşanmaması için her transferde açıklama kısmının titizlikle doldurulması gerektiğini vurguluyor. Güvenli bir ödeme için şu formatın kullanılması öneriliyor:

Örnek: "2026 Yılı Ocak Ayı Kira Bedeli"

Kritik Detay: Sadece "Kira" yazmak yerine mutlaka ilgili ay ve yıl belirtilmelidir.

BANKA KOMİSYONLARINA DİKKAT

Bankaların transfer esnasında kestiği işlem ücretleri, bir diğer büyük risk faktörü. Kira bedelinden düşülerek yapılan eksik ödemeler, hukuk önünde "eksik ifa" sayılıyor. Ev sahipleri, eksik kalan küçük tutarları gerekçe göstererek tahliye davası açma hakkına sahip. Bu nedenle transfer ücretinin kira bedeline yansıtılmadığından emin olunmalıdır.

VERGİ OYUNUNA GELMEYİN

Bazı ev sahipleri, daha az vergi ödemek adına kiranın bir kısmını elden, bir kısmını IBAN üzerinden talep edebiliyor. Ancak Maliye Bakanlığı ekipleri; tapu kayıtları ve banka hareketlerini çapraz kontrolle denetliyor. Bu tür usulsüzlükler hem ev sahibine ağır cezalar getiriyor hem de kiracıyı ispat yükümlülüğü altında bırakarak mağdur ediyor. Usulsüzlük tespit edilen durumlar, CİMER veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ihbar edilebiliyor.

Kira uyuşmazlıklarının rekor seviyeye ulaştığı bu dönemde, dijital iz bırakmak hayat kurtarıyor. Her ödemede detaylı açıklama yazmak ve bu dekontları dijital/fiziksel olarak saklamak, kötü niyetli girişimlere karşı en büyük savunma hattınızdır. Unutmayın; hukukta söz uçar, doğru yazılmış dekont kalır.