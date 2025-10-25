

Türkiye genelinde uzun süredir tartışma konusu olan kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarına yönelik önemli bir karar Yargıtay’dan geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, fatura borçlarını ödemeyen kiracının tahliye edilebileceğine hükmetti. Bu karar, “Kira bedelini ödüyorsam sorun yok” diyen kiracılar için emsal niteliği taşıyor.

Yalova’da bir ev sahibi, kiracısının kira bedelini düzenli ödemesine rağmen elektrik ve su faturalarını yatırmadığını belirterek zarara uğradığını öne sürdü. Bunun üzerine ev sahibi, 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı.

Kiracı, 172 bin liralık kira borcunu ödemesine rağmen yan giderleri karşılamayınca dosya mahkemeye taşındı. Ev sahibi, İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kiracısının tahliyesini talep etti.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

İlk derece mahkemesi, “Kira bedeli ödendiği sürece faturaların ödenmemesi tahliye sebebi olamaz” gerekçesiyle davayı reddetti.

Ev sahibi kararı istinafa taşıdı ancak İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı ve süreç farklı bir boyut kazandı.

YARGITAY EV SAHİBİNİ HAKLI BULDU

Yargıtay, alt mahkemelerin kararını bozarak ev sahibini haklı buldu. Kararda, kiracının kira dışında kalan yan giderleri — elektrik, su, aidat gibi — ödememesi halinde tahliye edilebileceği açıkça belirtildi.

Bu karar, yalnızca kira ödemesinin artık kiracıları tahliye riskinden kurtarmayacağını ortaya koydu.